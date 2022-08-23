Нижний в топе городов для осеннего отдыха

Самыми популярными направлениями стали — Москва–Симферополь, Москва–Анапа и Москва–Санкт-Петербург. В среднем россияне тратят на билет в одну сторону 4 399 рублей.

Нижний Новгород занял 19-ю строчку рейтинга со средней стоимостью билета — 1 279 рублей.

Замыкает топ-20 маршрутов — направление Москва–Севастополь.





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