Нижний в топе городов для осеннего отдыха

В топ-20 городов России для путешествий на поезде осенью вошла столица Приволжья. Результаты исследования опубликовал сервис поездок и путешествий Туту.ру.
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Самыми популярными направлениями стали — Москва–Симферополь, Москва–Анапа и Москва–Санкт-Петербург. В среднем россияне тратят на билет в одну сторону 4 399 рублей.
Нижний Новгород занял 19-ю строчку рейтинга со средней стоимостью билета — 1 279 рублей.
Замыкает топ-20 маршрутов — направление Москва–Севастополь.
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