Цифра дня: мост на обходе Нижнего отремонтируют за 1,8 млрд руб

Напомним, возведение нового моста через Оку в столице Приволжья стартует в 2022 году. Оно предусмотрено проектом четвертой очереди дублера проспекта Гагарина. Объект должны сдать в 2024 году.

Источник финансирования — федеральный бюджет. Итоги электронного аукциона подведут 7 сентября 2022 года.







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Фото: pexels