18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Цифра дня: мост на обходе Нижнего отремонтируют за 1,8 млрд руб

Поделиться:

Мост через Оку на обходе Нижнего Новгорода по автодороге М-7 «Волга» отремонтируют за 1,8 миллиарда рублей. На объекте восстановят недостающие элементы и поверхности опор, установят новые деформационные швы, водоотводные лотки, комплексную систему очистки. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

 

Напомним, возведение нового моста через Оку в столице Приволжья стартует в 2022 году. Оно предусмотрено проектом четвертой очереди дублера проспекта Гагарина. Объект должны сдать в 2024 году.

Источник финансирования — федеральный бюджет. Итоги электронного аукциона подведут 7 сентября 2022 года.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: pexels

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: