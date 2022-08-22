Цифра дня: мост на обходе Нижнего отремонтируют за 1,8 млрд руб

Мост через Оку на обходе Нижнего Новгорода по автодороге М-7 «Волга» отремонтируют за 1,8 миллиарда рублей. На объекте восстановят недостающие элементы и поверхности опор, установят новые деформационные швы, водоотводные лотки, комплексную систему очистки. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.
Напомним, возведение нового моста через Оку в столице Приволжья стартует в 2022 году. Оно предусмотрено проектом четвертой очереди дублера проспекта Гагарина. Объект должны сдать в 2024 году.
Источник финансирования — федеральный бюджет. Итоги электронного аукциона подведут 7 сентября 2022 года.
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Фото: pexels
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