Работа общественного транспорта в День города

Так, праздничные мероприятия завершатся в 22:00 салютами в большинстве районов города. Кроме того, до 1 часа ночи интервал движения метро составит три минуты, метрополитен откроется уже в 5:15 21 августа.

Информацией о том, как будет ходить общественный транспорт поделился мэр города Юрий Шалабаев.

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