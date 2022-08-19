Работа общественного транспорта в День города

На время празднования 801-летия Нижнего Новгорода продлят работу автобусов, троллейбусов, трамваев и метро до 1 часа ночи. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Так, праздничные мероприятия завершатся в 22:00 салютами в большинстве районов города. Кроме того, до 1 часа ночи интервал движения метро составит три минуты, метрополитен откроется уже в 5:15 21 августа.
Информацией о том, как будет ходить общественный транспорт поделился мэр города Юрий Шалабаев.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Комментарии (0)