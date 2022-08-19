18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Работа общественного транспорта в День города

Поделиться:

На время празднования 801-летия Нижнего Новгорода продлят работу автобусов, троллейбусов, трамваев и метро до 1 часа ночи. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

 

Так, праздничные мероприятия завершатся в 22:00 салютами в большинстве районов города. Кроме того, до 1 часа ночи интервал движения метро составит три минуты, метрополитен откроется уже в 5:15 21 августа.

Информацией о том, как будет ходить общественный транспорт поделился мэр города Юрий Шалабаев.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: