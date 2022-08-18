Рассказываем о дорожных перекрытиях ко Дню Нижнего

В Сормовском районе:

с 0:01 18 августа до 23:59 23 августа ограничат круговое движение со стороны площади Буревестника и закроют участок парковки около памятника «Метеор»

с 0:01 19 августа до 12:00 21 августа запретят проезд по бульвару Юбилейный на участке между улицами Ивана Чугурина и Коминтерна, улице Энгельса от площади Буревестника до дома № 7 и от площади Буревестника до дома № 3а.

В Нижегородском районе:

с 0:01 до 23:59 20 августа перекроют участок площади Минина и Пожарского от улицы Варварской до Большой Покровской, улицу Пожарского, Зеленский съезд, улицы Варварскую и Алексеевскую от Пискунова до центральной городской площади, а также улицу Пискунова от Большой Покровской до Алексеевской

с 21:00 до 22:30 20 августа улица Варварская будет закрыта полностью до площади Свободы

В Советском районе:

с 0:01 19 августа до 12:00 21 августа будет перекрыта парковка на площади Советской, 7 возле ТРЦ «Жар-Птица», с правой стороны дороги, ведущей от улицы Богородской в направлении улицы Адмирала Васюнина

В Автозаводском районе:

с 0:01 18 августа до 6:00 23 августа запретят движение на парковке около гипермаркета «Окей» на проспекте Ленина, 113

В Ленинском районе:

с 6:00 19 августа до 21:00 22 августа водители не смогут проехать по площади у кинотеатра «Россия» и части Заречного бульвара

В Московском районе:

с 6:00 19 августа до 22:00 21 августа движение ограничат по площади у Дворца спорта «Юность», по улице Ярошенко на участке между домами 7 и 3

с 21:00 до 22:30 20 августа также будет перекрыт участок улицы Ярошенко от дома 7 до улицы Героя Рябцева





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Обложка: нижегородский фотограф NN_Aero.