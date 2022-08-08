Русалка на ветвях сидит. Гуманитарный лекторий в «Заповедных кварталах»

Летние лекции про мифических созданий, древнегреческих законах и фэнтези-мирах от молодых ученых города. НН.Собака.ru публикует программу вечернего мероприятия.
Основная тема лектория: литература, история, история музыки. Продолжительность каждой лекции составит 30 минут.
Программа:
- 18:30 – Что за маг жил в Сухаревой башне, или как выучить реальную историю по фэнтези.
Какие ангелы и рыцари обитают в лондонских подземельях? Как Мао Цзэдун стал шестнадцатилетней девочкой, владеющей магией огня? Как волшебный камень способствовал росту азиатской экономики и как поиски сокровищ чернокнижников влияли на советскую политику? О связи этих вопросов с реальной историей расскажет Евгений Куликов, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры зарубежной литературы Института филологии и журналистики Университета Лобачевского.
- 19:00 – Дипломатия сначала: а договоримся ли мы при помощи камней?
Елизавета Мартя, студентка 4 курса Института международных отношений и мировой истории университета Лобачевского расскажет, чем подкрепить договоренность, если под рукой только кусок камня и, на примере Древней Греции, установит связь между мраморными плитами и международным правом.
- 19:30 –Русалка как часть славянского демонического мира.
В этой лекции гости обратятся к этнографическим материалам, чтобы понять истоки образа русалки в славянской мифологии, которая значительно отличается от европейской традиции. Слушатели познают знакомый с детства образ русалки - героини древних преданий, символ женственности, загадочности, рокового влечения и смерти - через литературные штампы, в то время как фольклорная его составляющая многогранна и неоднозначна. Спикер - Алиса Лисова, выпускница кафедры русской литературы университета Лобачевского.
- 20:00 – Композиторы, которые играют в игры, и игры, в которые играют композиторы.
На лекции Ирина Байдина, студентка кафедры музыкальной педагогики и исполнительства Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки. расскажет о «музыкальных играх» прошлого и современности и о том, как «игра» стала техникой композиции.
Комментарии (0)