В онлайн-голосовании Russian Business Travel участвует Нижегородская ярмарка

Команда проекта отметила преображение Ярмарки к 800-летию Нижнего Новгорода, а также новый выставочный Павильон №2 и реновацию Павильона №1, ежегодное проведение крупных форумов и масштабное празднование 200-летия пространства.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Дима Четыре (ИРГСНО)