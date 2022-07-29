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В онлайн-голосовании Russian Business Travel участвует Нижегородская ярмарка

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Нижегородская ярмарка претендует на звание «Самый инновационный региональный конгрессно-выставочный центр» и «Самый эффективный региональный конгрессно-выставочный центр». Отдать свой голос и поучаствовать в голосовании можно на сайте до 30 сентября.

 

Команда проекта отметила преображение Ярмарки к 800-летию Нижнего Новгорода, а также новый выставочный Павильон №2 и реновацию Павильона №1, ежегодное проведение крупных форумов и масштабное празднование 200-летия пространства.



 

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Фото: Дима Четыре (ИРГСНО)

 

 

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