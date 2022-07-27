Серебристые облака над Нижним: синоптик рассказала почему мы их видим

В начале лета нижегородцы наблюдали в небе над столице Приволжья облака-мамматусы, характерные для тропических широт. Уже на этой неделе было замечено другое редкое явление — серебристые облака.

По словам синоптика, посеребренные облака характерны для вторжения низких температур на высотах. Чаще они наблюдаются в широтах от 60° и выше.

Такие облака характерны для весеннего сезона и обычно их видят на горизонте. Они располагаются на высоте 80 — 93 километра.

А облака-мамматусы возникают, когда идет интенсивный прогрев нижних слоев атмосферы. Так, теплый воздух вертикально поднимается, а другой его обволакивает, в результате чего получаются облака.

«Необычные явления связаны с более интенсивными вторжениями какого-либо воздуха, что формирует совсем другой центр действия атмосферы. Тропические облака несут больше влаги, и мы знаем, что у нас отмечались и опасные явления в виде сильных дождей», — подытожила Ольга Мокеева.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|