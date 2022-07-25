В Нижнем открылись еще два пространства после благоустройства

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в городе запланировано благоустройство еще 32 общественных пространств.

«Почти везде подрядчики идут в графике. Восемь пространств уже сделаны, нижегородцы там гуляют, отдыхают. Еще семь — на финишной прямой. И на 17 либо ведутся активные работы, либо подрядчик вот-вот приступит, тоже за сроками следим», — отмечает мэр города.

К примеру, на улице Днепропетровской высадили 120 деревьев, почти 1000 кустарников, установили 24 скамейки. Также там создадут детский игровой комплекс и площадку.

Так, в сквере Казакова создали зону отдыха. В итоге получилась одна из самых протяженных благоустроенных территорий города — почти полтора километра. В сквере появились лавочки, кресла, качели, а еще там обустроили велодорожку, разбили цветники, посадили 78 деревьев и 700 кустарников.







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Фото: Нижний 800





