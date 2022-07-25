Нижегородские Пакгаузы номинанты премии «Сделано в России»

Металлические конструкции XIX века были частью Главного павильона Всероссийской промышленно-художественной выставки, которая проходила в Нижнем Новгороде в 1896 году. Только в начале XX века их перенесли на Стрелку.

К 800-летию города пространство преобразилось. В этом году внутри исторических конструкций открылись концертный и выставочный Пакгаузы.

Напомним, на премию «Сделано в России» также претендует программа благоустройства Нижнего Новгорода «Среда 800».





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