Нижегородские Пакгаузы номинанты премии «Сделано в России»

Пакгаузы на Стрелке в Нижнем Новгороде номинированы на премию «Сделано в России» от журнала «Сноб». Обновленный концертный зал и галерея борются в номинации «Креативные пространства».
автор фото — Дима Четыре
Металлические конструкции XIX века были частью Главного павильона Всероссийской промышленно-художественной выставки, которая проходила в Нижнем Новгороде в 1896 году. Только в начале XX века их перенесли на Стрелку.
К 800-летию города пространство преобразилось. В этом году внутри исторических конструкций открылись концертный и выставочный Пакгаузы.
Напомним, на премию «Сделано в России» также претендует программа благоустройства Нижнего Новгорода «Среда 800».
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