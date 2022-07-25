26 июля закроют парк «Швейцария». Почему?

На территории парка проведут внеплановую обработку от клещей. Об этом сообщили в социальных сетях городского пространства. Прогулки будут под запретом до 18:00 часов.

Дополнительная обработка от насекомых обезопасит жителей и гостей города во время проведения мероприятий в августе и сентябре.

Напомним, 6 августа стартует Парад вкуса, творчества и достижений Поволжья — костюмированное шествие всех желающих! Главное (и единственное!) условие создать костюм своего любимого блюда, продукта или напитка. Авторов лучших работ наградят подарками от партнеров. Подробности здесь.





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Фото: архив парка