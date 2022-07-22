В Нижнем появится лаборатория. Она будет следить за микроклиматом в офисах

Специалисты займутся разработкой технологии управления микроклиматом дома, в офисах и в общественных помещениях.

Новый научных подход для оздоровления помещения предполагает формирование здоровой микробиоты, которая подавляет патогенных микробов воздуха и поверхностей, благоприятно влияет на иммунитет человека, уменьшает аллергию.







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Фото: unsplash