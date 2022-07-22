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В Нижнем появится лаборатория. Она будет следить за микроклиматом в офисах

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В НИИ гигиены и профпатологии Роспотребнадзора создают экспериментальную лабораторию. В ней будут исследовать влияние внутренней среды офисов на физиологию и поведение. Открыть лабораторию планируют в конце 2022 года.

 

Специалисты займутся разработкой технологии управления микроклиматом дома, в офисах и в общественных помещениях.

Новый научных подход для оздоровления помещения предполагает формирование здоровой микробиоты, которая подавляет патогенных микробов воздуха и поверхностей, благоприятно влияет на иммунитет человека, уменьшает аллергию.



 

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Фото: unsplash

 

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