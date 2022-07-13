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В «Заповедных кварталах» открывается реставрационный кампус

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С 27 по 31 июля в «Заповедных кварталах» пройдет творческий интенсив для всех, кто интересуется сферой реставрации. Участники пообщаются с экспертами по сохранению культурного наследия, архитекторами, искусствоведами и исследователями.

 

Участников ждет образовательная часть, знакомство с реставраторами и экспертами. Главное: возможность погружения в практику — лично соприкоснутся с живой историей, старинными артефактами и предметами искусства.

Опытные мастера-реставраторы научат применять специальные технологии и особенности: декоративно-художественная покраска, реставрация старинных дверей, лепного декора, мебели или старинного сундука.

Смотрите полную программу и регистрируйтесь здесь.



 

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