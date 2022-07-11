Нижний признан одним из самых дорогих городов России

Нижний Новгород признан одним из самых дорогих для жизни городов в России. Результаты рейтинга опубликовала платформа Numbeo. Какое место столица Приволжья занимает в мировом рейтинге? 316!
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Среди российских городов Нижний Новгород (с результатом в 46,24 балла) занимает седьмую строчку рейтинга. Первое место — у Петербурга! Затем следуют Москва и Екатеринбург.
Ежемесячные расходы нижегородской семьи из четырех человек достигают более 142 тысяч рублей. Это не учитывая аренды. В общемировом рейтинге Нижний Новгород занимает 316-е место.
Сербская платформа собирает данные о стоимости жизни в 450 городах мира. Сравнивая — стоимость основных продуктов, цены в ресторанах и публикует сводные рэнкинг каждые полгода.
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Фото: ИРГСНО
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