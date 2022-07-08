«Том Сойер Фест» впервые открылся в Арзамасе

Здание построено в 1858 году, позднее в нем жила Бутакова. Ее имя знакомо всем жителям, она внесла значимый вклад в культурное развитие города.

«На этот год у нас есть планы на обновление пяти домов на улице Карла Маркса», — отметил мэр Арзамаса Александр Щелоков.

Дом интересен характерной для Арзамаса моделированной резьбой второй половины XIX века. Наличники высоких окон заполнены сложно переплетенными побегами с листьями, цветами и плодами. Филенки лопаток на углах дома украшены розетками и замысловатыми растительными виньетками.







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Фото: архив пресс-служб