«Том Сойер Фест» впервые открылся в Арзамасе

Впервые в городе Арзамасе стартовал фестиваль «Том Сойер Фест». Координаторы из Арзамаса после обучения в школе волонтеров «Первый шаг» сразу начали активную работу и выбрали дом для ремонта. В этом сезоне отреставрируют исторический дом № 24 по улице Карла Маркса – одной из самых старых улиц города.
Здание построено в 1858 году, позднее в нем жила Бутакова. Ее имя знакомо всем жителям, она внесла значимый вклад в культурное развитие города.
«На этот год у нас есть планы на обновление пяти домов на улице Карла Маркса», — отметил мэр Арзамаса Александр Щелоков.
Дом интересен характерной для Арзамаса моделированной резьбой второй половины XIX века. Наличники высоких окон заполнены сложно переплетенными побегами с листьями, цветами и плодами. Филенки лопаток на углах дома украшены розетками и замысловатыми растительными виньетками.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: архив пресс-служб
Комментарии (0)