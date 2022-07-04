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Пакгаузы, городецкий пряник и золотая хохлома: выбирайте главное «сокровище» Нижнего

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Стартовало голосование «Сокровища России», посвященное туристическим возможностям страны. Нижегородцы могут выбрать популярные места и достопримечательности города. Уникальное богатство региона отмечено сразу в нескольких номинациях.

 

Фото: Дима Четыре (ИРГСНО)

 

  • Культурно-исторический объект — Пакгаузы — ажурные конструкции XIX века на Стрелке. Сейчас в них создали два культурных пространства: концертный зал и галерею
  • Народный промысел — золотая хохлома
  • Национальное блюдо или продукт — городецкий пряник
  • Природный объект — озеро Светлояр, в водах которого гости пытаются разглядеть Китеж-град
  • Фестиваль / Праздник — мультижанровый музыкальный фестиваль «Столица закатов»
  • Экомаршрут — экотропа «Заповедный лес» — проходит в Керженском заповеднике
  • Туристический маршрут — «Горький #Нижний800», в нем собраны впечатления на любой вкус: от истории и архитектуры до музейных пространств

Чтобы поддержать Нижегородскую область, необходимо проголосовать за объекты на сайте.



 

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