Пакгаузы, городецкий пряник и золотая хохлома: выбирайте главное «сокровище» Нижнего

Культурно-исторический объект — Пакгаузы — ажурные конструкции XIX века на Стрелке. Сейчас в них создали два культурных пространства: концертный зал и галерею

Народный промысел — золотая хохлома

Национальное блюдо или продукт — городецкий пряник

Природный объект — озеро Светлояр, в водах которого гости пытаются разглядеть Китеж-град

Фестиваль / Праздник — мультижанровый музыкальный фестиваль «Столица закатов»

Экомаршрут — экотропа «Заповедный лес» — проходит в Керженском заповеднике

Туристический маршрут — «Горький #Нижний800», в нем собраны впечатления на любой вкус: от истории и архитектуры до музейных пространств

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