Нижегородская ярмарка признана одним из лучших общественных пространств России

Нижегородская ярмарка вошла в топ-8 лучших нестоличных пространств, ради которых стоит путешествовать по России. Об этом сообщает Институт развития городской среды региона. Рейтинг подготовил портал «Афиша Daily» совместно с программой «Архитекторы.рф».
Территорию ярмарки обновили в прошлом году к 800-летию города. Проект был разработан бюро Megabudka.
Всего в рейтинг вошли восемь общественных пространств за пределами Москвы и Петербурга.
По словам авторов рейтинга, новый дизайн ярмарки имеет много отсылок к историческому прошлому. Также, площадь перед стала большой площадкой для проведения мероприятий. Рядом обустроили детскую игровую площадку и место отдыха. Общественное пространство украшают цветники и деревья.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: Нижний800
Комментарии (0)