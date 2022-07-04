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Нижегородская ярмарка признана одним из лучших общественных пространств России

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Нижегородская ярмарка вошла в топ-8 лучших нестоличных пространств, ради которых стоит путешествовать по России. Об этом сообщает Институт развития городской среды региона. Рейтинг подготовил портал «Афиша Daily» совместно с программой «Архитекторы.рф».

 

Территорию ярмарки обновили в прошлом году к 800-летию города. Проект был разработан бюро Megabudka.

Всего в рейтинг вошли восемь общественных пространств за пределами Москвы и Петербурга.

По словам авторов рейтинга, новый дизайн ярмарки имеет много отсылок к историческому прошлому. Также, площадь перед стала большой площадкой для проведения мероприятий. Рядом обустроили детскую игровую площадку и место отдыха. Общественное пространство украшают цветники и деревья.



 

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Фото: Нижний800

 

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