Нижегородская ярмарка признана одним из лучших общественных пространств России

Территорию ярмарки обновили в прошлом году к 800-летию города. Проект был разработан бюро Megabudka.

Всего в рейтинг вошли восемь общественных пространств за пределами Москвы и Петербурга.

По словам авторов рейтинга, новый дизайн ярмарки имеет много отсылок к историческому прошлому. Также, площадь перед стала большой площадкой для проведения мероприятий. Рядом обустроили детскую игровую площадку и место отдыха. Общественное пространство украшают цветники и деревья.







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Фото: Нижний800