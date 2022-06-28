Исторический сад с сиренью, розами и спиреей создадут в Нижнем Новгороде. Рассказываем, где именно

В квартале церкви Трех Святителей, на пересечении улиц Славянской и Короленко, создадут небольшой исторический сад. Об этом сообщил глава Нижегородского района Илья Лагутин в Telegram-канале.
В саду на пересечении улиц Славянской и Короленко разобью сад и высадят растения, которые характеризуют эпоху XIX — начала XX века.
«Конечно, высадка цветников, работы по благоустройству и ежедневному содержанию общественных пространств - все это ведет к повышению уровня качества местной инфраструктуры и положительному впечатлению о районе и городе», — отмечает глава района.
Там появится сирень «Мадам Лемуан», роза морщинистая, спирея японская «Голдмаунд», калина и лапчатка кустарниковая «Голдфингер».
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: Нижний 800
Комментарии (0)