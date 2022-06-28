Исторический сад с сиренью, розами и спиреей создадут в Нижнем Новгороде. Рассказываем, где именно

В саду на пересечении улиц Славянской и Короленко разобью сад и высадят растения, которые характеризуют эпоху XIX — начала XX века.

«Конечно, высадка цветников, работы по благоустройству и ежедневному содержанию общественных пространств - все это ведет к повышению уровня качества местной инфраструктуры и положительному впечатлению о районе и городе», — отмечает глава района.

Там появится сирень «Мадам Лемуан», роза морщинистая, спирея японская «Голдмаунд», калина и лапчатка кустарниковая «Голдфингер».







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Фото: Нижний 800