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Время работы Нижегородского кремля изменилось. Прогуляться по крепости можно и ночью!

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Теперь по Нижегородскому кремлю можно прогуляться и ночью. Продлены часы работы крепости. Входы в крепость по новому графику работают через арки Дмитриевской, Пороховой, Кладовой, Никольской, Северной и Ивановской башен.

 

Теперь по будням вход на территорию крепости (до 31 октября) открыт для до полуночи. В выходные дни — с 6:00 до 3:00, а с 1 сентября до 31 октября – с 6:00 до 1:00.

«Многие экскурсионные программы летом заканчиваются достаточно поздно, туристы хотят именно отсюда увидеть знаменитые нижегородские закаты. Надеюсь, что продление времени работы Кремля сделает наш город еще более привлекательным для поездок», — отметил губернатор.

Ранее в Кремле прошли праздничные мероприятия: иммерсивное шоу «Кузница Победы», фестиваль колокольного звона, «Ночь музеев», «Библионочь» и фестиваль «Архитектурное наследие».



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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