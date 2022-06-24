Когда восстановят трамвайное движение по Зеленскому съезду? Рассказываем

Напомним, сейчас трамвай № 11 — он курсировал между Черным прудом и Благовещенской площадью — перестал ходить из-за строительства фуникулера в районе площади Народного Единства.

«В качестве альтернативы, для улучшения туристической привлекательности города, в летний период курсирует исторический ретро-трамвай КМ от площади Народного единства до площади Благовещенской», — отмечают представители ведомства.

Кроме того, в 2022-2024 году планируется масштабная реконструкция трамвайной и троллейбусной системы. Концессионное соглашения сейчас находится в разработке.







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Фото: pexels