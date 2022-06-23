Из Нижнего Новгорода вновь можно улететь в Турцию

Первый после перерыва рейс из Нижнего Новгорода в Анталию выполнила авиакомпания AZUR Air.

«Далее рейсы этой авиакомпании запланированы в рамках выполнения чартерной программы, которая доступна в составе пакетных туров у туроператоров Нижнего Новгорода и Нижегородской области», — добавили в нижегородском аэропорту.





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Фото: пресс-служба аэропорта имени Чкалова