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Из Нижнего Новгорода вновь можно улететь в Турцию

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Из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова вновь можно отправиться в Турцию. Первым рейсом на турецкий курорт вылетели 198 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

 

Первый после перерыва рейс из Нижнего Новгорода в Анталию выполнила авиакомпания AZUR Air.

«Далее рейсы этой авиакомпании запланированы в рамках выполнения чартерной программы, которая доступна в составе пакетных туров у туроператоров Нижнего Новгорода и Нижегородской области», — добавили в нижегородском аэропорту.


 

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Фото: пресс-служба аэропорта имени Чкалова

 

 

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