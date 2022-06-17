«Вышитую карту России» представили на ПМЭФ. Презентация карты пройдет и в Нижнем

Над созданием уникальной вышитой карты трудились 200 мастеров со всей России. Умельцы и ремесленники вышивали регионы с учетом географических очертаний, отражая исконные узоры территории.

Кроме того, Нижегородская область представила свою часть на белом гипюре. Чкаловские мастерицы создали свою часть работы «вышивкой по выдергу».









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Фото: Фотохост-агентство ТАСС, Сергей Бобылев