«Вышитую карту России» представили на ПМЭФ. Презентация карты пройдет и в Нижнем

На международном форуме в Санкт-Петербурге представили масштабное полотно — вышитую карту России размерами 3х6,7 метра. После ПМЭФ карта отправится в тур по России. Презентация пройдет и в Нижнем Новгороде.
Над созданием уникальной вышитой карты трудились 200 мастеров со всей России. Умельцы и ремесленники вышивали регионы с учетом географических очертаний, отражая исконные узоры территории.
Кроме того, Нижегородская область представила свою часть на белом гипюре. Чкаловские мастерицы создали свою часть работы «вышивкой по выдергу».
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Фото: Фотохост-агентство ТАСС, Сергей Бобылев
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