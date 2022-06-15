Стало известно, кто стал главой нижегородского Минкульта

Наталья Суханова до Минкульта занимала должность главы департамента культуры. В мае 2020-го она стала заместителем регионального министра культуры.

«Распределяя управленческие функции, мы сохраняем команду, которая может грамотно использовать задел 800-летия. Об этом я и говорил, когда менял структуру правительства в 2020 году. Дело не в структуре и должностях, а в результате», — подчеркнул Никитин.

Ранее главой Министерства культуры Нижегородской области был Олег Беркович. Он продолжит курировать работу Министерства культуры, а также Министерства туризма и промыслов.

Напомним, в спецпроекте «НН.Собака.ru» рассказывает о тех вызовах, на которые приходится отвечать женщинам, занимающим высокий пост, управляющим компанией, развивающим свой бизнес. Поговорим о стереотипах, с которыми они успешно борются, и непростых выборах, которые им нужно совершать каждый день. Одной из героинь проекта стала Наталья Суханова — министр культуры Нижегородской области.









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Фото: Татьяна Макарова