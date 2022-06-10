Нижегородский парк Кулибина благоустроят в 2023 году

Работы в парке Кулибины планировались еще в прошлом году. Разработанной техдокументации было необходимо обновление, чтобы не навредить парку, который является объектом культурного наследия.

По словам Ильи Лагутина, в парке не планируют проводить масштабное обновление. Там уложат пешеходные дорожки, восстановят ограждения со стороны улиц Горького и Белинского, создадут освещение на спортивной и детской площадках, а также «переосмыслят» территорию около шахматного павильона.





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Фото: telegram-канал Ильи Лагутина