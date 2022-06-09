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Из Нижнего Новгорода «Валдаи» запустят в Марий Эл

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Судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» запускают в Марий Эл. Первый рейс отправится в первый рейс из Нижнего Новгорода до Юрино уже в это воскресенье, 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

 

В стоимость билета входит проезда из Нижнего Новгорода в Юрино и обратно, экскурсии в Шереметевский замок, по усадьбе и в храм Архангела Михаила. Общее время стоянки — 3,5 часа. Билет можно купить за 2,9 тысячи рублей.

«Валдаи» будут ходить по маршруту регулярно. Ближайшие рейсы запланированы на 15, 18 и 19 июня.

Напомним, навигация «Валдаев» открылась в конце мая. В этом году запустили новые рейсы в Юрьевец (Ивановская область), Городец, Чкаловск, Макарьево, Козмодемьянск (Марий Эл) и Чебоксары.



 

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Фото: «Нижний800»

 

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