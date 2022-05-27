Нижегородский квартал «Красный просвещенец» признали выявленным ОКН

Объектами культурного наследия признаны дома в границах улиц Белинского, Ашхабадской, Невзоровых и Тверской. Их строили в 20-х и 30-х годах прошлого века

«Предлагаемый заявителем к постановке на государственную охрану «Комплекс жилой застройки «Красный просвещенец» представляет собой образец социального эксперимента 1920-х годов по строительству малоэтажных жилых домов, связанных с жизнью нижегородских деятелей культуры, науки, здравоохранения, образования», — отмечают в управлении.









Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: сообщество «Городские проекты» «ВКонтакте»