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Нижегородский квартал «Красный просвещенец» признали выявленным ОКН

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Квартал «Красный просвещенец» в столице Приволжья признан выявленным ОКН. Приказ подписало управление госохраны ОКН по региону.

 

Объектами культурного наследия признаны дома в границах улиц Белинского, Ашхабадской, Невзоровых и Тверской. Их строили в 20-х и 30-х годах прошлого века

«Предлагаемый заявителем к постановке на государственную охрану «Комплекс жилой застройки «Красный просвещенец» представляет собой образец социального эксперимента 1920-х годов по строительству малоэтажных жилых домов, связанных с жизнью нижегородских деятелей культуры, науки, здравоохранения, образования», — отмечают в управлении.




 

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Фото: сообщество «Городские проекты» «ВКонтакте»

 

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