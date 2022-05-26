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В Нижний Новгород придет потепление! Рассказываем, когда именно

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В столице Приволжья ожидается повышение температуры воздуха. К выходным обещают до +17 градусов! Прогноз составлен по данным сервиса «Яндекс.Погода».

 

Сегодня, 26 мая, в Нижнем Новгороде температура воздуха достигнет отметки в +9 градусов, днем потеплеет до +13. В утренние часы погода будет ощущаться холоднее — около +4. К обеду воздух прогреется и станет теплее. Небо затянет тучами и возможны дожди. Ветер будет юго-западным со скоростью до 4 метров в секунду.

В обед ожидается сильный и продолжительный ливень. Вечером будет тепло, но облачно. Кроме того, синоптики прогнозируют небольшие осадки в течение всего дня.

К выходным в регионе потеплеет до +17.

 

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Фото: pexels

 

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