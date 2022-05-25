Верхне-Печерскую улица перекроют на пять месяцев

В Нижнем Новгороде перекроют улицу Верхне-Печерскую на пять месяцев. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
В Нижнем Новгороде с 8:00 25 мая до 23:59 1 ноября временно приостановят движение на участке улицы Верхне-Печерской напротив дома №9. Здесь проведут капитальный ремонт дороги и расширят проезжую часть. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Объехать перекрытый участок можно по прилегающей дороге с выездом на перекресток улиц Верхне-Печерская и Богдановича.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Комментарии (0)