Верхне-Печерскую улица перекроют на пять месяцев

В Нижнем Новгороде с 8:00 25 мая до 23:59 1 ноября временно приостановят движение на участке улицы Верхне-Печерской напротив дома №9. Здесь проведут капитальный ремонт дороги и расширят проезжую часть. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Объехать перекрытый участок можно по прилегающей дороге с выездом на перекресток улиц Верхне-Печерская и Богдановича.





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