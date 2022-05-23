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Нижегородские «Валдаи» впервые отправятся Юрьевец

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С 29 мая суда на подводных крыльях «Валдай 45Р» начнут ходить по маршруту Нижний Новгород — Чкаловск — Юрьевец (Ивановская область). Об этом сообщает «Водолет».

 

В первый рейс до Юрьевца «Валдай 45Р» отправится в 8:00 с остановкой в Чкаловск. Стоянка в Юрьевце составит 1 час 10 минут. На обратном пути также предусмотрена получасовая остановка в Чкаловске. В Нижний Новгород судно вернется в 17:30.

«На новом маршруте „Валдай“ будет работать как обычный общественный транспорт: предусмотрена возможность покупки билета, например, чтобы доехать только от Юрьевца до Чкаловска», — отмечает генеральный директор компании «Водолет» Никита Итальянцев.

Узнать актуальное расписание и приобрести билеты можно на сайте компании.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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