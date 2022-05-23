Стало известно, когда запустят прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Сочи

Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июня запускает прямые рейсы в Сочи из девяти российских городов. Среди них и Нижний Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Самолет Airbus A320 будет вылетать из нижегородского аэропорта имени Чкалова ежедневно в 14:55, прибытие в Сочи запланировано в 18:50. Время полёта — 3 часа 55 минут.
Актуальное расписание и билеты доступны на сайте авиакомпании.
В Сочи из Нижнего летают и другие авиакомпании: Nordwind, «Уральские авиалинии» и Red Wings.
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Фото: pexels
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