Стало известно, когда запустят прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Сочи

Самолет Airbus A320 будет вылетать из нижегородского аэропорта имени Чкалова ежедневно в 14:55, прибытие в Сочи запланировано в 18:50. Время полёта — 3 часа 55 минут.

Актуальное расписание и билеты доступны на сайте авиакомпании.

В Сочи из Нижнего летают и другие авиакомпании: Nordwind, «Уральские авиалинии» и Red Wings.







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Фото: pexels