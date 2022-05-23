18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Стало известно, когда запустят прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Сочи

Поделиться:

Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июня запускает прямые рейсы в Сочи из девяти российских городов. Среди них и Нижний Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

 

Самолет Airbus A320 будет вылетать из нижегородского аэропорта имени Чкалова ежедневно в 14:55, прибытие в Сочи запланировано в 18:50. Время полёта — 3 часа 55 минут.

Актуальное расписание и билеты доступны на сайте авиакомпании.

В Сочи из Нижнего летают и другие авиакомпании: Nordwind, «Уральские авиалинии» и Red Wings.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: pexels

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: