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Ограничения продлены: из Нижнего Новгорода нельзя улететь в 11 аэропортов на юге России

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Ограничение на полеты из Нижнего Новгорода в 11 аэропортов на юге России продлили до 13 мая. Об этом сообщается на сайте аэропорта имени Чкалова.

 

Ранее планировалось, что аэропорты возобновят работу утром 7 мая. Теперь режим временного ограничения продлен до 13 мая.

Напомним, речь идет об аэропортах в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Работа воздушных гаваней была приостановлена 24 февраля.

При этом остальные аэропорты страны продолжают работать в штатном режиме.


 

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Фото: pexels

 

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