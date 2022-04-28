Публикуем схему перекрытия площади Сенной. Движение ограничат на майские праздники

Движение транспорта на участке площади Сенной в Нижнем Новгороде приостановят из-за ремонта трамвайных путей до 3 мая. Его ограничат с 22:00 29 апреля до 5:00 3 мая.
Для движения будет перекрыт участок дороги на пересечении улиц Максима Горького и Большая Печерская. Кроме того, ограничат ограничат парковку на участке улицы Большая Печерская — напротив дома 6/49 на площади Сенной.
Автомобилистам рекомендуют быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. Объехать зону работ можно будет по соседним улицам.
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