Улица Нижнего Новгорода вошла в пятерку самых дорогих в России. Угадаете какая?

Рейтинг составлялся учитывая максимальную ставку аренды в первом квартале 2022 года без учета НДС. Так, улица Горького разделила пятое место с улицей Шеронова в Хабаровске, Красным проспектом в Новосибирске и Большой Московской во Владимире.

«Самые дорогие улицы в городах-миллионниках — улица Ямашева в Казани, улица Максима Горького в Нижнем Новгороде и Красный проспект в Новосибирске», — говорит Максим Гончаров, заместитель директора направления «Недвижимость» группы компаний SRG.

В качестве арендаторов на этих улицах преобладают:

банковский сектор

магазины продовольственных и непродовольственных товаров,

локальный общепит

Арендаторы из банковской сферы, как правило, занимают помещения площадью до 150 квадратных метров. Размер помещений, арендуемых федеральными продовольственными и непродовольственными сетями, варьируется от 100 до 200 квадратных метров.







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Фото: «Яндекс.Карты»