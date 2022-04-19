Набережную Гребного канала частично перекроют. Рассказываем почему и когда

19 и 21 апреля набережную Гребного канала частично перекроют. В эти дни будут репетировать парад Победы. Рассказываем, какой участок будет закрыть и насколько.
Движение транспорта приостановят на участке от Казанского съезда до улицы Слобода Печеры, 112а. Ограничение будет действовать с 8:00 до 14:00 (19 и 21 апреля). Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.
Припаркованные на этом участке автомобили заберет эвакуатор. Водителей просят следовать указаниям дорожных знаков и быть внимательными.
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