Набережную Гребного канала частично перекроют. Рассказываем почему и когда

Движение транспорта приостановят на участке от Казанского съезда до улицы Слобода Печеры, 112а. Ограничение будет действовать с 8:00 до 14:00 (19 и 21 апреля). Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Припаркованные на этом участке автомобили заберет эвакуатор. Водителей просят следовать указаниям дорожных знаков и быть внимательными.





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