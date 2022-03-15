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Стало известно о возможном расширении парковки у нижегородского парка «Швейцария»

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Парковку у парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде планируется расширить. Сейчас этот вопрос прорабатывается.

 

автор фото — Никита Духник

Администрация отметила, что сейчас нижегородцы могут воспользоваться действующими парковками у ТЦ «Океанис». В феврале там открылся новый вход — со стороны «Тобольских казарм». Ранее он был техническим и предназначался лишь для проезда спецтехники.

Кроме того, вдоль парка находятся семь остановок общественного транспорта, которым нижегородцы также могут воспользоваться для посещения «Швейцарии»

«В настоящее время вопрос о расширении парковки у парка „Швейцария“ находится в стадии проработки», — говорится в сообщении.


 

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