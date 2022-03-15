Стало известно о возможном расширении парковки у нижегородского парка «Швейцария»

Парковку у парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде планируется расширить. Сейчас этот вопрос прорабатывается.
автор фото — Никита Духник
Администрация отметила, что сейчас нижегородцы могут воспользоваться действующими парковками у ТЦ «Океанис». В феврале там открылся новый вход — со стороны «Тобольских казарм». Ранее он был техническим и предназначался лишь для проезда спецтехники.
Кроме того, вдоль парка находятся семь остановок общественного транспорта, которым нижегородцы также могут воспользоваться для посещения «Швейцарии»
«В настоящее время вопрос о расширении парковки у парка „Швейцария“ находится в стадии проработки», — говорится в сообщении.
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