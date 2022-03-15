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В Арсенале откроется выставка французского фотографа Сары Мун

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Выставка известного фотографа и видеографа из Франции Сары Мун «Однажды где-то, но не здесь…» откроется в пространстве Арсенал.

 

В выставку вошли знаковые работы автора, демонстрирующие все многообразие ее творчества, — портреты, фотографии моды, животных, серия «Цирк», несколько проектов по классическим сказкам Андерсена, натюрморты, пейзажи и индустриальные съемки последних лет.

Сара Мун много снимала в Москве, Санкт-Петербурге, российских регионах. Значительная часть российских съемок была передана художником в коллекцию МАММ. Эти работы также вошли в экспозицию.

«Если копаться совсем глубоко, то первооткрывателем силы визуального образа для меня был Сергей Эйзенштейн. Его фильмы, работы настоящего мастера, дали мне очень много задолго до того, как я открыла для себя фотографию», — отмечает Сара Мун.

Для посетителей выставка откроется 18 марта.



 

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Фото: Сара Мун «Проезжая через Москву». 2005. Собрание МАММ.

 

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