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Потепление до 0 и снегопады: рассказываем о погоде в Нижнем на этой неделе

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Наступившая рабочая неделе в столице Приволжья будет прохладной и снежной. Рассказываем о погоде до конца недели — в прогнозах синоптиков.

 

автор фото — Дима Четыре

В понедельник, 14 марта, будет пасмурно, целый день будут идти снегопады. Утром термометры покажут –4, к обеду потеплеет до –2. К ночи температура воздуха опустится до –6. Ветер подует с севера со скоростью 5 метров в секунду.

Во вторник, 15 марта, синоптики прогнозируют переменную облачность с небольшими снегопадами. Днем температура достигнет отметки в –6 градусов, к ночи похолодает до –11. Ветер сменит направление на северо-восточное, его скорость составит 5 метров в секунду.

В середине недели ожидаются морозные дни. Утром до –11 градусов, днем потеплеет до –6, к ночи снова похолодает до –13. В первой половине дня возможен небольшой снег, а скорость северного ветра достигнет 3 метров в секунду.

В пятницу, 18 марта, утром столбики термометров опустятся до –11 градусов, днем воздух прогреется до 0. Вечером и ночью температура воздуха понизится до –7. Весь день будет пасмурно, осадков не ожидается.


 

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