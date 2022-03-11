Опубликован рейтинг самых популярных направлений для путешествий в апреле. Нижний Новгород в топе

Сайт бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг самых популярных направлений для путешествий в апреле. Нижний Новгород вошел в топ–10.
автор фото — Никита Духник
Столица Приволжья занимает 9 место. По статистике сервиса, туристы бронируют жилье в Нижнем Новгороде на три дня и тратят на проживание около 2 000 рублей в сутки.
Рейтинг составлен на основании данных бронирований жилья туристами на апрель 2022 года.
- Алушта
- Санкт-Петербург
- Анапа
- Кисловодск
- Гагра
- Казань
- Калининград
- Москва
- Нижний Новгород
- Красноярск
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