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Опубликован рейтинг самых популярных направлений для путешествий в апреле. Нижний Новгород в топе

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Сайт бронирования жилья Tvil.ru составил рейтинг самых популярных направлений для путешествий в апреле. Нижний Новгород вошел в топ–10.

 

автор фото — Никита Духник

Столица Приволжья занимает 9 место. По статистике сервиса, туристы бронируют жилье в Нижнем Новгороде на три дня и тратят на проживание около 2 000 рублей в сутки.

Рейтинг составлен на основании данных бронирований жилья туристами на апрель 2022 года.

  1. Алушта
  2. Санкт-Петербург
  3. Анапа
  4. Кисловодск
  5. Гагра
  6. Казань
  7. Калининград
  8. Москва
  9. Нижний Новгород
  10. Красноярск


 

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