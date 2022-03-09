Стало известно, на каких площадках Нижнего начнутся работы по продлению метро

В Нижнем Новгороде на четырех городских площадках начнутся работы по продлению метро. Об этом сообщает губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
Подрядчик должен закончить строительные работы в декабре 2025 года. Уже получены все технические условия на вынос коммуникаций и инженерных сетей.
Работы по строительству новых станций будут вестись на четырех площадках:
- улица Горького
- площадь Свободы
- около гостиницы Hampton на пересечении с улицей Ковалихинской
- в районе Сенной площади рядом с автостанцией
Кроме того, в районе автостанции организуют тупиковый оборотный комплекс, поэтому котлован на этом участке будет самым длинным — 800 метров.
«Одна из самых сложных задач — разработка схем движения для объезда стройплощадок. Мы стараемся минимально ограничивать движение общественного и уличного транспорта, а также пешеходов», — отметил Юрий Шалабаев.
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Фото: metronn
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