Стало известно, на каких площадках Нижнего начнутся работы по продлению метро

Подрядчик должен закончить строительные работы в декабре 2025 года. Уже получены все технические условия на вынос коммуникаций и инженерных сетей.

Работы по строительству новых станций будут вестись на четырех площадках:

улица Горького

площадь Свободы

около гостиницы Hampton на пересечении с улицей Ковалихинской

в районе Сенной площади рядом с автостанцией

Кроме того, в районе автостанции организуют тупиковый оборотный комплекс, поэтому котлован на этом участке будет самым длинным — 800 метров.

«Одна из самых сложных задач — разработка схем движения для объезда стройплощадок. Мы стараемся минимально ограничивать движение общественного и уличного транспорта, а также пешеходов», — отметил Юрий Шалабаев.









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Фото: metronn



