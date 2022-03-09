18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Стало известно, на каких площадках Нижнего начнутся работы по продлению метро

Поделиться:

В Нижнем Новгороде на четырех городских площадках начнутся работы по продлению метро. Об этом сообщает губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

 

Подрядчик должен закончить строительные работы в декабре 2025 года. Уже получены все технические условия на вынос коммуникаций и инженерных сетей.

Работы по строительству новых станций будут вестись на четырех площадках:

  • улица Горького
  • площадь Свободы
  • около гостиницы Hampton на пересечении с улицей Ковалихинской
  • в районе Сенной площади рядом с автостанцией

Кроме того, в районе автостанции организуют тупиковый оборотный комплекс, поэтому котлован на этом участке будет самым длинным — 800 метров.

«Одна из самых сложных задач — разработка схем движения для объезда стройплощадок. Мы стараемся минимально ограничивать движение общественного и уличного транспорта, а также пешеходов», — отметил Юрий Шалабаев.




 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: metronn


 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: