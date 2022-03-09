В Нижнем Новгороде закрывают McDonald's. Уточнив, что это временная мера

8 марта McDonald's заявила, что закрывает в России 850 ресторанов, уточнив, что это временная мера. В Нижнем Новгороде таких точек общепита — 24. Об этом заявил генеральный директор корпорации в письме сотрудникам заведения.
Всего в регионе точек общественного питания McDonald's 24: 22 — в региональной столице, по одной в Дзержинске и Кстово.
По данным агентства Associated Press, речь идет о 850 ресторанах. Сейчас, как говорится в заявлении, в McDonald's трудоустроены 62 тысячи человек, но компания сохранит заработную плату своим сотрудникам в России.
Напомним, ранее в столице Приволжья закрылись все магазины шведской компании H&M. Торговые точки в «Небе», «Седьмом небе», «Фантастике» и «Меге» прекратили обслуживать клиентов и закрылись на неопределенный срок.
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Фото: pexels
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