В Нижнем Новгороде закрывают McDonald's. Уточнив, что это временная мера

Всего в регионе точек общественного питания McDonald's 24: 22 — в региональной столице, по одной в Дзержинске и Кстово.

По данным агентства Associated Press, речь идет о 850 ресторанах. Сейчас, как говорится в заявлении, в McDonald's трудоустроены 62 тысячи человек, но компания сохранит заработную плату своим сотрудникам в России.

Напомним, ранее в столице Приволжья закрылись все магазины шведской компании H&M. Торговые точки в «Небе», «Седьмом небе», «Фантастике» и «Меге» прекратили обслуживать клиентов и закрылись на неопределенный срок.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels