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Стал известен список маршрутов новой транспортной схемы в Нижнем Новгороде

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В столице Приволжья останутся 70 автобусов, 17 троллейбусов и 13 трамваев — всего 100 маршрутов. Некоторые из них начнут курсировать по новому пути, а вместе с этим появятся и новые маршруты. Такие данные отражены на интерактивной карте государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности по Нижегородской области.

 

автор фото — Дима Четыре

Какие 100 маршрутов по плану останутся к 2025 году:

  • 70 маршрутов автобусов — 90, 92, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 89, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 58, 40, 41, 43, 45, 48, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 20, 21, 23А, 25, 26, 27, 28, 29, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 и 10
  • 17 маршрутов троллейбусов — 31, 22, 23, 25, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 8, 9 и 10
  • 13 трамваев — 417, 21, 27, 11, 13, 18, 19, 2, 3, 5, 6, 7 и 8



 

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