Стал известен список маршрутов новой транспортной схемы в Нижнем Новгороде

В столице Приволжья останутся 70 автобусов, 17 троллейбусов и 13 трамваев — всего 100 маршрутов. Некоторые из них начнут курсировать по новому пути, а вместе с этим появятся и новые маршруты. Такие данные отражены на интерактивной карте государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности по Нижегородской области.