Нижегородский бар «Медные трубы» вошел в шорт–лист ресторанной премии WhereToEat в номинации «Лучший бар» в России. В список вошли 10 баров страны, которые получили наибольшее количество баллов по результатам голосования коллегии экспертов. 22 февраля пройдет церемония награждения Wheretoeat Russia 2022.
«Всегда круто оказаться рядом с лучшими, да еще и быть единственными представителями Нижнего Новгорода. Приятно быть замеченными, тем более, что номинация «Лучший бар» в этой премии существует только второй год», — отмечает команда бара.
Полностью топ-10 выглядит так (шорт–лист составлен в алфавитном порядке):
- Delicatessen, Москва
- El Copitas, Санкт-Петербург⠀
- Butler the Japanese Bar, Москва⠀
- «Медные трубы», Нижний Новгород⠀
- «Коробок», Москва⠀
- Nobody Knows I Suppose, Новосибирск⠀
- Insider, Москва⠀
- More, Казань
- «Полторы комнаты», Санкт-Петербург
- The Bix, Москва
Напомним, ранее Нижегородский государственный художественный музей попал в лонг-лист премии The Art Newspaper Russia.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.