Бар «Медные трубы» вошел в шорт–лист ресторанной премии Wheretoeat

«Всегда круто оказаться рядом с лучшими, да еще и быть единственными представителями Нижнего Новгорода. Приятно быть замеченными, тем более, что номинация «Лучший бар» в этой премии существует только второй год», — отмечает команда бара.

Полностью топ-10 выглядит так (шорт–лист составлен в алфавитном порядке):

Delicatessen, Москва El Copitas, Санкт-Петербург⠀ Butler the Japanese Bar, Москва⠀ «Медные трубы», Нижний Новгород⠀ «Коробок», Москва⠀ Nobody Knows I Suppose, Новосибирск⠀ Insider, Москва⠀ More, Казань «Полторы комнаты», Санкт-Петербург The Bix, Москва

Напомним, ранее Нижегородский государственный художественный музей попал в лонг-лист премии The Art Newspaper Russia.







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