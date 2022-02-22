18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Бар «Медные трубы» вошел в шорт–лист ресторанной премии Wheretoeat

Поделиться:

Нижегородский бар «Медные трубы» вошел в шорт–лист ресторанной премии WhereToEat в номинации «Лучший бар» в России. В список вошли 10 баров страны, которые получили наибольшее количество баллов по результатам голосования коллегии экспертов. 22 февраля пройдет церемония награждения Wheretoeat Russia 2022.

 

«Всегда круто оказаться рядом с лучшими, да еще и быть единственными представителями Нижнего Новгорода. Приятно быть замеченными, тем более, что номинация «Лучший бар» в этой премии существует только второй год», — отмечает команда бара.

Полностью топ-10 выглядит так (шорт–лист составлен в алфавитном порядке):

  1. Delicatessen, Москва
  2. El Copitas, Санкт-Петербург⠀
  3. Butler the Japanese Bar, Москва⠀
  4. «Медные трубы», Нижний Новгород⠀
  5. «Коробок», Москва⠀
  6. Nobody Knows I Suppose, Новосибирск⠀
  7. Insider, Москва⠀
  8. More, Казань
  9. «Полторы комнаты», Санкт-Петербург
  10. The Bix, Москва

Напомним, ранее Нижегородский государственный художественный музей попал в лонг-лист премии The Art Newspaper Russia.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: