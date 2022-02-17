24 транспортных маршрута планируют отменить в Нижнем Новгороде

По мнению членов комитета, главные проблемы транспортной сети Нижегородской области — дублирование маршрутов и низкий коэффициент использования подвижного состава.

«Учитывая, что на дублирующих маршрутах задействован транспорт малой вместимости, создаются пробки и хаос. Если пассажиру нужно проехать только по прямому участку, где маршруты дублируются, то ему все равно. А если нужно ехать на более протяженное расстояние, возникают сложности», — отметила заместитель генерального директора АО «Институт "Стройпроект”» Виктория Калинина

Разработчики предложили выделить магистральные маршруты, по которым будет организовано регулярное движение автобусов большой вместимости. Для общественного транспорта будут выделены специальные полосы, а к движению адаптированы светофоры.

Модернизация транспортной сети предусматривает замену подвижного состава, строительство остановочных пунктов и разворотных площадок.







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