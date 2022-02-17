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Сколько потратят на содержание газонов в центре Нижнего Новгорода?

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На содержание газонов (с марта по декабрь 2022 года) в центре столицы Приволжья выделят 236 миллионов рублей. Администрация Нижегородского района уже объявила аукционы.

 

Деньги направят из бюджета Нижнего Новгорода, а итоги аукционов подведут 28 февраля.

Так, более 130,6 миллионов рублей выделили на содержание газонов на площади Минина, улицах — Большой Покровской, Белинского, Родионова, а также Казанском шоссе, набережной Гребного канала и в Александровском саду.

На содержание газонов территории Нижневолжской набережной, Похвалинского съезда, набережной Федоровского и улицы Ильинской — выделят до 105,4 миллионов рублей.

Подрядчики будут очищать газоны от мусора, выкашивать и пропалывать их, убирать и мыть дорожки, ухаживать за оградами и скамейками на детских площадках, ремонтировать карусели. Кроме того, летом им предстоит следить за деревьями, кустарниками и цветниками, а зимой вывозить снег и обрабатывать дорожки реагентом.


 

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