На Шуваловской свалке в Нижнем Новгороде обработали 50% отходов

«Нам удалось в прошлом году достичь значительных результатов. Годовой план по сепарации был превышен на 30%, и уже в этом году отсепарировано порядка 50% от проектного объема. Полностью завершить ликвидацию свалки, площадь которой составляет около 17 гектаров, подрядчик должен в четвертом квартале 2022 года», — добавил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

В этом году планируют рекультивировать 12 гектаров.

Отмечается, что всего предусмотрена ликвидация семи несанкционированных свалок в Нижегородской области. Помимо Шуваловской, ликвидируют свалки в Богородске и Первомайске, а также одну в Дзержинске и одну в Володарске.







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