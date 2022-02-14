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Нижегородская область поднялась в рейтинге по качеству жизни в России.

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Регион занял десятую строчку по версии «РИА Новости».

Фото: Никита Духник

Лидерами, как и год назад стали Москва и Санкт-Петербург. Также в десятке лучших были отмечены Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Самарская область.

Напомним, что в прошлом году Нижегородская область не попала в топ-10, заняв лишь тринадцатую строчку по качеству среди регионов России.

При составлении рейтинга учитывались: уровень доходов населения, занятость, жилищные условия, безопасность, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, уровень экономического развития, развитие транспортной инфраструктуры и другие факторы.

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