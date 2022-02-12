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Бесплатные «кареты влюбленных» будут работать в парках Нижнего 14 февраля

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В День святого Валентина в двух парках города влюбленные смогут бесплатно прокатиться в карете.

Парки «Светлоярский» и «Дубки» приглашают всех романтиков отправиться в микро-путешествие. 14 февраля с 17:00 до 20:00 у главного входа и на центральных площадях гостей будут ждать стилизованные кареты, запряженные резвыми скакунами. У каждой пары будет 10-15 минут, чтобы совершить прогулку через парк, а в парке «Дубки» будет работать еще и професионалный фотограф, готовый запечатлеть самые романтические моменты прогулки.

 

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