Бесплатные «кареты влюбленных» будут работать в парках Нижнего 14 февраля

Парки «Светлоярский» и «Дубки» приглашают всех романтиков отправиться в микро-путешествие. 14 февраля с 17:00 до 20:00 у главного входа и на центральных площадях гостей будут ждать стилизованные кареты, запряженные резвыми скакунами. У каждой пары будет 10-15 минут, чтобы совершить прогулку через парк, а в парке «Дубки» будет работать еще и професионалный фотограф, готовый запечатлеть самые романтические моменты прогулки.

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