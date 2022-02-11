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Свадьба по-королевски

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14 февраля влюбленные смогут расписаться в нижегородском «Бургер Кинге»

Внутри ресторана на площади Максима Горького организуют специально оформленное пространство, в котором «новобрачным» зачитают торжественную речь, попросят расписаться на свидетельствах и вынесут «обручальные» кольца. 

Юридической силы фаст-фуд брак иметь не будет, но положительные эмоции подарит. Кроме того, молодожены смогут принять участие в фотоконкурсе и получить подарки. Итоги свадебного розыгрыша объявят 28 февраля.

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