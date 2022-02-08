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В Нижнем Новгороде появится океанариум.

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Строительная компания ООО «Аквариум» получила разрешение на возведение объекта на набережной Гребного канала.

Строительство океанариума стартует весной 2022 года и продлится два года. Под проект выделено 13 Га в границах набережной Гребного канала и улицы Красная слобода. Это будет здание высотой в три этажа, с витражными входными группами.

Кроме основного бассейна с морскими животными, в комплекс будут входить фуд-корт на 200 посадочных мест, отдельный образовательный зал, в котором планируется проводить мастер-классы для детей, а также образовательные лекции об обитателях моря, экологической обстановке в мире и бережном отношении к ресурсам планеты и окружающей среде.

Изначально стоимость строительства оценивалось в 1,2 млрд рублей при площади здания в 5 000 кв.м. Однако сейчас речь идет об увеличении площади океанариума на на 1600 «квадратов».

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