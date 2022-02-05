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В Нижнем Новгороде появится Центр ядерной медицины

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Проект будет возведен неподалеку от онкологического диспансера на Анкудиновском шоссе

ООО «М1 Проект» стал разработчиком проекта, обсуждение которого состоялось на заседании Архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области.

Объем инвестиций, который планировалось направить на реализацию проекта, составит более полутора миллиарда рублей. Строительством центра займется ГК «МедИнвестГрупп».

Проект Центра ядерной медицины с циклотронно-радиохимическим комплексом для производства радиофармпрепаратов и ПЭТ-сканером также получил статус социального, что позволяет освободить коммерческого инвестора от заключения соглашения по компенсации затрат за существующую инженерную инфраструктуру.

Открытие Центра предоставит около 46 новых рабочих мест.

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