В Нижнем Новгороде появится Центр ядерной медицины

Проект будет возведен неподалеку от онкологического диспансера на Анкудиновском шоссе
ООО «М1 Проект» стал разработчиком проекта, обсуждение которого состоялось на заседании Архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области.
Объем инвестиций, который планировалось направить на реализацию проекта, составит более полутора миллиарда рублей. Строительством центра займется ГК «МедИнвестГрупп».
Проект Центра ядерной медицины с циклотронно-радиохимическим комплексом для производства радиофармпрепаратов и ПЭТ-сканером также получил статус социального, что позволяет освободить коммерческого инвестора от заключения соглашения по компенсации затрат за существующую инженерную инфраструктуру.
Открытие Центра предоставит около 46 новых рабочих мест.
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