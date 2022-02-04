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Фестиваль зимней рыбалки пройдет в Нижнем Новгороде

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26 февраля на Горьковском море пройдет Ежегодный турнир по подледному лову «Чкаловская рыбалка».

Принять участие в конкурсе, включающем более 20 номинаций, может любой желающий. Главным призом конкурса станет мотобуксировщик. Кроме турнира в рамках фестиваля пройдет мастер-класс для тех, кто еще не держал в руках удочку. Среди развлечений в программе мероприятия «Чкаловская рыбалка»: яркая шоу-программа «На крючке», игры на свежем воздухе и вкусное угощение для гостей.

Зарегистрироваться на турнир можно по ссылке.

По ссылке можно почитать интервью с лауреатом премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди города»

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